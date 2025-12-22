Segretaria uccisa difesa maestra casertana | Non basta il sospetto servono prove concrete

Volge alle battute finali il processo per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa nel 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava.Nei giorni scorsi, come riferisce GenovaToday, si sono concluse le arringhe dei difensori dei due imputati: il commercialista. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Segretaria uccisa, difesa maestra casertana: "Non basta il sospetto, servono prove concrete"

Leggi anche: Segretaria uccisa nello studio del commercialista: chiesto l'ergastolo per la maestra casertana

Leggi anche: Per i negozi ora servono scelte concrete

Caso Nada Cella, l’affondo della difesa: “Cecere pagata per scappare a Cuneo? Illogico” - I legali dell’ex maestra, trasferitasi nella Granda dopo il delitto di Chiavari, negano ogni responsabilità della donna nella morte della segretaria chiavarese ... cuneodice.it

