Segretaria uccisa difesa maestra casertana | Non basta il sospetto servono prove concrete
Volge alle battute finali il processo per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa nel 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava.Nei giorni scorsi, come riferisce GenovaToday, si sono concluse le arringhe dei difensori dei due imputati: il commercialista. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Caso Nada Cella, l’affondo della difesa: “Cecere pagata per scappare a Cuneo? Illogico” - I legali dell’ex maestra, trasferitasi nella Granda dopo il delitto di Chiavari, negano ogni responsabilità della donna nella morte della segretaria chiavarese ... cuneodice.it
