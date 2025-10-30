Segretaria uccisa nello studio del commercialista | chiesto l' ergastolo per la maestra casertana

Ergastolo. Questa la pena invocata nei confronti di Anna Lucia Cecere, la docente casertana accusata dell’omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari, in provincia di Genova. La pm Gabriella Dotto ha chiesto 4 anni per il commercialista Marco Soracco, accusato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

