Vigili urbani la Uil | Ok ai 104 assunti ma si proceda per ulteriori 23 idonei

La Uil-Fpl di Palermo esprime soddisfazione per l’assunzione di 104 vigili urbani e invita l’amministrazione a procedere con l’assunzione dei 23 idonei ancora in attesa. Riteniamo importante rafforzare il corpo di Polizia Municipale per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei servizi sul territorio. Un passo necessario per garantire una presenza più capillare e tempestiva nelle aree di competenza comunale.

"La Uil-fpl accoglie positivamente l'ingresso dei nuovi 104 agenti di Polizia Municipale al Comune di Palermo e rivolge loro un caloroso benvenuto, nella speranza che a breve possano essere operativi nel territorio - a dirlo in una nota è il Segretario regionale Uil-fpl Totò Sampino che prosegue. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Gps sulle auto dei vigili urbani, la Uil Fpl si rivolge al garante della privacy Leggi anche: Vigili urbani casertani in lizza per essere assunti a Palermo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Assemblea dei vigili rinviata dal sindaco, la Uil denuncia l’amministrazione comunale - Un nuovo capitolo della vertenza tra l’amministrazione comunale e Uil Fpl, a cui sono iscritti diversi vigili urbani del Comune di Pavia. laprovinciapavese.gelocal.it Vigili di Rapallo, sospeso lo stato di agitazione: il 28 novembre confronto in Comune sulla sede - Portare la protesta dei vigili urbani al di fuori dei confini di Rapallo ha smosso le acque. ilsecoloxix.it Tg Sicilia. . Centoquattro nuovi vigili urbani per la sicurezza a Palermo Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #newssicilia #telegiornale # - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.