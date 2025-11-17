Parco della Trucca piantumati 141 nuovi alberi | presto il via ai lavori di riqualificazione

Bergamo. In occasione del festival delle Foreste, sono iniziate oggi 17 novembre, al Parco della Trucca, le operazioni di messa a dimora di 120 piante forestali e 21 nuovi alberi, un intervento realizzato da ERSAF insieme al Comune di Bergamo. La nuova area piantumata si trova lungo il margine stradale, in prossimità del secondo lago, dove è stata realizzata una quinta vegetale con l’obiettivo di mitigare smog e rumore a tutela dei frequentatori del parco. “Iniziamo la stagione della messa a dimora al Parco della Trucca perché rappresenta il nostro polmone verde – dichiara l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

