Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3 | come progettare la lezione simulata Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi
Due webinar dedicati alla preparazione della prova orale del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria. I incontri approfondiscono la progettazione di lezioni simulate, l’organizzazione di unità didattiche e la pianificazione di attività educative efficaci. Materiali di studio inclusi. Un supporto pratico e mirato per affrontare con sicurezza la prova, con focus su aspetti metodologici e strumenti utili alla progettazione didattica.
Due incontri pensati per offrire un supporto concreto nella preparazione della prova orale del concorso docenti per la scuola secondaria I e II grado su posto comune, con focus su lezione simulata, progettazione didattica e UdA. 5 febbraio, ore 16:00 – 18:00 Come progettare una lezione simulata: analisi guidata di tracce elaborate a cura del Dott. Vincenzo Antonio Gallo Durante l’incontro i . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Materiali di preparazione inclusi
