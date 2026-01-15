Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3 | come progettare la lezione simulata Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi

Due webinar dedicati alla preparazione della prova orale del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria. I incontri approfondiscono la progettazione di lezioni simulate, l’organizzazione di unità didattiche e la pianificazione di attività educative efficaci. Materiali di studio inclusi. Un supporto pratico e mirato per affrontare con sicurezza la prova, con focus su aspetti metodologici e strumenti utili alla progettazione didattica.

