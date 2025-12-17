Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3 | come progettare la lezione simulata Materiali di preparazione inclusi
Preparati al meglio per la prova orale del concorso docenti PNRR3 con il nostro corso online dedicato alla progettazione della lezione simulata. Un'opportunità per approfondire tecniche e materiali di preparazione, ricevendo supporto diretto e risorse utili. Appuntamento venerdì 16 gennaio, dalle 16:00 alle 18:00, in un evento interattivo pensato per aiutarti a superare con successo questa fase. Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email un'ora prima.
Venerdì 16 gennaio, ore 16:00 – 18:00 online Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email 1 ora prima dell’inizio. Non potrai partecipare alla diretta? Potrai rivedere la registrazione Un incontro pensato per offrire un supporto concreto nella preparazione della prova orale del concorso docenti per posto comune per Infanzia e Primaria. Durante il webinar i partecipanti avranno la . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
