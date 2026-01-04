Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3 | come progettare la lezione simulata Materiali di preparazione inclusi

Sei un docente o aspirante insegnante interessato alla prova orale del concorso PNRR3? In questo evento online, il 16 gennaio dalle 16:00 alle 18:00, potrai scoprire come progettare efficacemente una lezione simulata per la prova di educazione dell'infanzia e primaria. Ti forniremo materiali di preparazione utili per affrontare al meglio questa fase, con consigli pratici e indicazioni chiare. Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email un’ora prima dell’inizio

