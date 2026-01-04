Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3 | come progettare la lezione simulata Materiali di preparazione inclusi

Sei un docente o aspirante insegnante interessato alla prova orale del concorso PNRR3? In questo evento online, il 16 gennaio dalle 16:00 alle 18:00, potrai scoprire come progettare efficacemente una lezione simulata per la prova di educazione dell'infanzia e primaria. Ti forniremo materiali di preparazione utili per affrontare al meglio questa fase, con consigli pratici e indicazioni chiare. Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email un’ora prima dell’inizio

Venerdì 16 gennaio, ore 16:00 – 18:00 online Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email 1 ora prima dell’inizio. Non potrai partecipare alla diretta? Potrai rivedere la registrazione Un incontro pensato per offrire un supporto concreto nella preparazione della prova orale del concorso docenti per posto comune per Infanzia e Primaria. Durante il webinar i partecipanti avranno la . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

