SD Terranuova Traiana Christian Iaiunese è di nuovo biancorosso
SD Terranuova Traiana annuncia il ritorno di Christian Iaiunese, che si riunisce alla squadra biancorossa. La società conferma l’accordo con il calciatore, rafforzando il proprio organico per la stagione in corso. L’ingaggio di Iaiunese rappresenta una scelta strategica volta a consolidare il reparto offensivo e a contribuire agli obiettivi sportivi della squadra. La società ringrazia i tifosi per il supporto continuo e si distingue per la trasparenza nelle comunicazioni ufficiali.
Arezzo, 15 gennaio 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo con U.S. Sambenedettese per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Iaiunese, r ilevandolo con la formula del prestito fino alla fine della stagione sportiva 20252026. Attaccante c lasse 2006, Iaiunese torna a vestire la maglia biancorossa dopo l’importante esperienza maturata nella scorsa stagione, conclusa in riva al Ciuffenna con 31 presenze nel campionato di Serie D (26 delle quali dall’inizio) più il playout salvezza, realizzando 10 reti, oltre un assist vincente, per un totale di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
