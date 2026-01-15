Christian Iaiunese torna al Terranuova Traiana Oggi l’ufficialità

Christian Iaiunese torna al Terranuova Traiana. La conferma ufficiale è arrivata oggi, 15 gennaio 2026. Dopo le recenti indiscrezioni, il trasferimento è ormai concluso e il calciatore si prepara a riprendere l’attività con la squadra. La società e il giocatore sono pronti per questa nuova fase, che si inserisce nel progetto di rafforzamento del team per la stagione in corso.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – È praticamente definito il ritorno di Christian Iaiunese al Terranuova Traiana. L'attaccante, di proprietà della Sambenedettese, vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione, per poi fare ritorno alla formazione adriatica, dove rappresenta una pedina importante per il futuro della squadra. L'ufficialità è attesa nel pomeriggio. Negli ultimi giorni si era fatta avanti con forza anche la richiesta del Seravezza, ma alla fine ha prevalso il legame con l'ambiente di Terranuova, unito alla stima del presidente Becattini e dei compagni di squadra. La notizia ha suscitato grande gioia in famiglia, con il padre Armando e il cugino Carmine in prima fila, e naturalmente tra i tifosi biancorossi, che ritrovano un elemento di valore in vista della parte finale del campionato.

