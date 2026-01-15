Screening neonatale in Puglia altre 36 malattie rare diagnosticabili

In Puglia, il Programma Genoma si amplia per includere altre 36 malattie rare nel screening neonatale. Grazie a un fondo di 500 mila euro previsto dalla legge di Bilancio per il 2026 e il 2027, si avviano progetti pilota nelle regioni per un’analisi più approfondita e precoce di patologie rare, migliorando le possibilità di diagnosi e intervento tempestivo nei neonati.

Se la legge di Bilancio ha istituito un Fondo da 500mila euro per il 2026 e il 2027 per avviare nelle Regioni progetti pilota per ampliare lo screening neonatale esteso, in Puglia il Programma Genoma si allarga, con altre 36 malattie rare individuabili precocemente. Da gennaio, infatti, il pannello di analisi genetica è stato ampliato da 406 a 433 geni, con l’inclusione di 27 nuovi ‘tasselli del Dna’, consentendo così di estendere il numero delle malattie (o condizioni di malattia) diagnosticabili da 561 a 597. A sottolinearlo è Fabiano Amati, consigliere e assessore regionale al Bilancio promotore della legge regionale pugliese che consente lo screeening genomico esteso a tutti i neonati della Regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Screening neonatale, in Puglia altre 36 malattie rare diagnosticabili Leggi anche: Screening genetico neonatale, si amplia il progetto Genoma Puglia: altre 36 malattie incluse nell'analisi Leggi anche: Manovra, Uniamo: "Bene attenzione per screening neonatale esteso a malattie rare" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Screening neonatale, in Puglia altre 36 malattie rare diagnosticabili; Screening neonatale, dal primo gennaio il programma Genoma-Puglia si è ampliato: altre 36 malattie diagnosticabili; Screening genetico neonatale, si amplia il progetto Genoma Puglia: altre 36 malattie incluse nell'analisi; Trapianti di cornea con endotelio sintetico, innovativa procedura al Policlinico di Bari: 'Prima volta in Puglia'. Screening neonatale, in Puglia altre 36 malattie rare diagnosticabili - In Puglia il pannello di analisi genetica è stato ampliato da 406 a 433 geni per 'intercettare' precocemente le malattie rare. lapresse.it

Screening genetico neonatale, si amplia il progetto Genoma Puglia: altre 36 malattie incluse nell'analisi - Dal primo gennaio il pannello di analisi genetica si è allargato a 27 nuovi geni, estendendo di conseguenza il numero delle patologie potenzialmente diagnosticabili ... baritoday.it

Screening neonatale, dal primo gennaio il programma Genoma-Puglia si è ampliato: altre 36 malattie diagnosticabili - Grazie al programma genoma puglia il numero delle malattie diagnosticabili si è esteso con 36 nuove condizioni individuabili precocemente ... telebari.it

Nell’ambito del programma di screening neonatale Genoma-Puglia, dall’1 gennaio il pannello di analisi genetica è stato ampliato «da 406 a 433 geni, con l'inclusione di 27 nuovi geni, consentendo così di estendere il numero delle malattie (o condizioni di facebook

Questa è la sanità pubblica che fa la differenza. In Abruzzo screening neonatale esteso, diagnosi immediata e terapia genica salvavita per un neonato con SMA. Un Abruzzo all’avanguardia che mette al centro vita, cura e futuro. #SanitàPubblica #Abruzzo #Ri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.