Screening genetico neonatale si amplia il progetto Genoma Puglia | altre 36 malattie incluse nell' analisi
Il progetto Genoma Puglia amplia il suo raggio d’azione, introducendo l’analisi di altre 36 malattie nel screening genetico neonatale. Questa iniziativa mira a migliorare la diagnosi precoce e la gestione di condizioni genetiche, offrendo maggiori opportunità di intervento tempestivo per i neonati. L’estensione del programma rappresenta un passo importante nel rafforzare la prevenzione e la cura delle patologie genetiche fin dalla prima infanzia.
Si estende il numero delle malattie potenzialmente individuabili attraverso lo screening genetico neonatale in Puglia. Dal primo gennaio, infatti, il pannello di analisi del progetto Genoma Puglia, grazie al quale lo screening è disponibile per tutti i neonati della regione, include 27 nuovi. In. 🔗 Leggi su Baritoday.it
