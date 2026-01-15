Scoppia un incendio all'ospedale Sacco di Milano | evacuati i pazienti e il personale di un padiglione

Nella mattinata del 15 gennaio, si è verificato un incendio nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. L'incidente ha richiesto l'evacuazione di pazienti e personale, garantendo la sicurezza di tutte le persone presenti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e determinare le cause dell'incendio.

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 15 gennaio nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Pazienti e personale sono stati evacuati.

