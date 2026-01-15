Incendio all’ospedale Sacco evacuato un padiglione – FOTO

Nella giornata odierna, si è verificato un incendio presso l’ospedale Sacco di Milano, vicino al confine con Baranzate. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione di un padiglione, garantendo la sicurezza di pazienti e personale. Le autorità stanno intervenendo per contenere il rogo e valutare eventuali conseguenze. La situazione è sotto controllo e si stanno seguendo le procedure di emergenza previste.

Incendio all'ospedale Sacco di Milano, a ridosso del confine con Baranzate, è stato necessario evacuare un padiglione. Si sono vissuti attimi di apprensione nella mattinata di oggi all'ospedale Sacco di Milano, dove intorno alle 10.00 si è sviluppato un incendio all'interno del padiglione 16. Incendio nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco a Milano Le fiamme .

