Scomparsa Giuseppe Adinolfi continuano le ricerche | Potrebbe essere diretto a Torino

Da salernotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le ricerche di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, scomparso da Salerno. Le autorità e i familiari hanno esteso l'appello alle regioni di Centro e Nord Italia, ipotizzando che possa essere diretto verso Torino. La vicenda resta sotto attenta osservazione e si spera in aggiornamenti utili per rintracciarlo.

Le ricerche di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, scomparso da Salerno, continuano. Familiari e amici hanno esteso l'appello al Centro e Nord Italia. Si pensa che possa aver lasciato la città subito dopo la scomparsa. Secondo quanto segnalato dalla cerchia di amici e conoscenti, che hanno contattato anche FirenzeToday, si presume che Adinolfi abbia preso un treno Italo diretto a Firenze, specificamente quello in partenza da Salerno alle ore 07:20 del mattino seguente la scomparsa. Il padre del 38enne ha precisato che al momento non ci sono novità concrete, ma ha aggiunto un dettaglio rilevante: il figlio "si sarebbe diretto verso Torino". 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa a Padova, continuano le ricerche

Leggi anche: Tatiana Tramacere scomparsa, continuano le ricerche della 27enne

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giuseppe Adinolfi scomparso da Salerno: «Ha 38 anni, aiutateci a trovarlo»; Salerno: ore d’ansia per Giuseppe: scomparso da 24 ore; Salerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: ricerche in corso da due giorni.

Salerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: ricerche in corso da due giorni - Dell'uomo non si hanno più notizie dalla mattina del 13 gennaio scorso, quando si è allontanato senza dare ... cronachedellacampania.it

scomparsa giuseppe adinolfi continuanoSalerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: appello urgente della famiglia - La famiglia, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui e con il telefono che risulta spento, vive ore di forte apprensione. agro24.it

scomparsa giuseppe adinolfi continuanoSalerno: ore d’ansia per Giuseppe: scomparso da 24 ore - Da circa 24 ore non si hanno più notizie di Giuseppe Adinolfi, il 38enne di Salerno scomparso ieri dalla sua abitazione. infocilento.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.