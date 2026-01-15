Scomparsa Giuseppe Adinolfi continuano le ricerche | Potrebbe essere diretto a Torino

Sono in corso le ricerche di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, scomparso da Salerno. Le autorità e i familiari hanno esteso l'appello alle regioni di Centro e Nord Italia, ipotizzando che possa essere diretto verso Torino. La vicenda resta sotto attenta osservazione e si spera in aggiornamenti utili per rintracciarlo.

Le ricerche di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, scomparso da Salerno, continuano. Familiari e amici hanno esteso l'appello al Centro e Nord Italia. Si pensa che possa aver lasciato la città subito dopo la scomparsa. Secondo quanto segnalato dalla cerchia di amici e conoscenti, che hanno contattato anche FirenzeToday, si presume che Adinolfi abbia preso un treno Italo diretto a Firenze, specificamente quello in partenza da Salerno alle ore 07:20 del mattino seguente la scomparsa. Il padre del 38enne ha precisato che al momento non ci sono novità concrete, ma ha aggiunto un dettaglio rilevante: il figlio "si sarebbe diretto verso Torino".

Salerno: ore d’ansia per Giuseppe: scomparso da 24 ore - Da circa 24 ore non si hanno più notizie di Giuseppe Adinolfi, il 38enne di Salerno scomparso ieri dalla sua abitazione. infocilento.it

Al momento della scomparsa, Giuseppe indossava probabilmente un giubbotto scuro facebook

