Annabella Martinelli scomparsa a Padova, continuano le ricerche

Annabella Martinelli è scomparsa a Padova, e le autorità stanno conducendo indagini per sequestro di persona. Le ricerche sono in corso per rintracciarla e fare luce sulla sua sparizione. La procura della città sta seguendo tutte le piste possibili. Se hai bisogno di ulteriori dettagli o aggiornamenti, ti invitiamo a seguire le fonti ufficiali.

La sparizione di Annabella Martinelli. La procura di Padova indaga per sequestro di persona. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: le immagini della ragazza in bicicletta; Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Due cartoni della pizza, la bicicletta chiusa con il lucchetto, il telefono muto: cosa sappiamo sulla…; Le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa da Padova. Annabella Martinelli, il giallo dei social e gli ultimi istanti prima di sparire: indagini per sequestro di persona - Della 22enne di Padova non si hanno notizie dal 6 gennaio, la studentessa di Giurisprudenza a Bologna è stata ripresa da alcune telecamere nella zona di Villa di Teolo tre volte prima di scomparire ne ... ilrestodelcarlino.it

Una 19enne vide Annabella Martinelli in bicicletta la sera della scomparsa - Una studentessa di 19 anni, Giulia, sarebbe l'ultima testimone ad aver visto e avvicinato lo scorso 6 gennaio Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa da casa e d ... msn.com

Padova, la scomparsa di Annabella Martinelli: in azione droni e elicotteri, uomini e cani da ricerca - Sui Colli Euganei, nell’area di Teolo, il suo smartphone ha agganciato per l’ultima volta una cella telefonica. msn.com

"Le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se la catena fosse caduta o se volesse un passaggio. Lo ha fatto più volte, almeno tre, ma ogni volta la risposta è stata un rifiuto" Caso Annabella Martinelli, parla una testimone facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

