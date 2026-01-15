Annabella Martinelli scomparsa a Padova continuano le ricerche

Annabella Martinelli è scomparsa a Padova, e le autorità stanno conducendo indagini per sequestro di persona. Le ricerche sono in corso per rintracciarla e fare luce sulla sua sparizione. La procura della città sta seguendo tutte le piste possibili. Se hai bisogno di ulteriori dettagli o aggiornamenti, ti invitiamo a seguire le fonti ufficiali.

La sparizione di Annabella Martinelli. La procura di Padova indaga per sequestro di persona. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

