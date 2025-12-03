Tatiana Tramacere scomparsa continuano le ricerche della 27enne

Tatiana Tramacere, 27 anni, è scomparsa da Nardò e di lei non si hanno notizie da giorni. È uscita di casa dicendo alla madre che andava a Lecce per lavoro, ma non è più tornata. Da allora, il suo telefono risulta spento. Le ricerche coinvolgono carabinieri, volontari e unità cinofile. La madre teme un epilogo drammatico e chiede a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti. L'intera comunità è in apprensione e spera di ritrovarla presto. Una scomparsa improvvisa che scuote la città. La giovane è sparita il 24 novembre 2025, dopo aver detto alla madre che avrebbe raggiunto Lecce per un impegno.

