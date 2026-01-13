Federica Torzullo scomparsa si indaga per omicidio Ruspe nella ditta del marito e casa sotto sequestro il buco nelle telecamere

Da leggo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo, scomparsa recentement, è al centro di un’indagine per omicidio. Le autorità hanno eseguito ispezioni nella ditta del marito e sotto sequestro l’abitazione. Le telecamere, che inizialmente avevano mostrato un “buco” di informazioni, ora sono oggetto di approfondimenti. La vicenda si sta evolvendo in un caso complesso, con sviluppi che stanno attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Quello che inizialmente era stato trattato come un "allontanamento atipico" si è trasformato, nelle ultime ore, in un giallo dai contorni drammatici. La Procura di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Leggo.it

federica torzullo scomparsa si indaga per omicidio ruspe nella ditta del marito e casa sotto sequestro il buco nelle telecamere

© Leggo.it - Federica Torzullo scomparsa, si indaga per omicidio. Ruspe nella ditta del marito e casa sotto sequestro, il "buco" nelle telecamere

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Federica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando); Donna scomparsa vicino Roma, si indaga per omicidio; Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un'inchiesta; Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio.

federica torzullo scomparsa indagaRoma, Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia: si indaga per omicidio - È stata aperta un’inchiesta per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, di 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, di cui non ... lapresse.it

federica torzullo scomparsa indagaFederica Torzullo scomparsa, si indaga per omicidio. Ruspe nella ditta del marito e casa sotto sequestro, il "buco" nelle telecamere - Quello che inizialmente era stato trattato come un "allontanamento atipico" si è trasformato, nelle ultime ore, in un giallo dai contorni drammatici. leggo.it

federica torzullo scomparsa indagaScomparsa da Anguillara la 41enne Federica Torzullo, si indaga per omicidio - Sono in corso le ricerche, della donna si sono perse le tracce dall'8 gennaio. adnkronos.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.