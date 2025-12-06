Scandone Avellino Trasente indignato | Atti di violenza intollerabili dopo il derby con Benevento

Avellinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Queste le dichiarazioni del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, dopo il finale movimentato al Pala Miwa di Benevento in occasione della gara tra la Cestistica Benevento e la Scandone Avellino.“Sono profondamente indignato per quanto accaduto dopo la fine del derby. Il risultato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Scandone Avellino Trasente Indignato