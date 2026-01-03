Foiano si prepara a lasciare il Natale alle spalle per iniziare il conto alla rovescia verso il Carnevale 2026. Con l’entusiasmo della comunità e il sostegno delle istituzioni, la città si avvicina a questo tradizionale evento, consolidando il senso di identità e partecipazione locale. Il percorso verso il Carnevale promette momenti di incontro e creatività, segnando un nuovo capitolo nella vita culturale di Foiano.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Foiano s aluta il Natale e accende i motori del Carnevale. Il Sindaco Franci e l’Assessore alla Cultura Reali: «Eventi partecipati e identità condivisa, ora inizia il cammino verso il Carnevale 2026». Si chiude con un bilancio estremamente positivo il cartellone degli eventi delle festività natalizie a Foiano della Chiana, che nelle scorse settimane ha registrato una grande partecipazione ampia e costante, confermando la capacità della città di proporre iniziative di qualità e di creare occasioni autentiche di incontro e comunità. Mostre, eventi di piazza, concerti, iniziative per famiglie, spettacoli teatrali e momenti di animazione hanno animato il centro storico e Pozzo della Chiana, rendendo Foiano un punto di riferimento anche durante il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano saluta il Natale e accende i motori del Carnevale

Foiano si prepara a salutare le feste nel modo più bello: con le Befane dei Cantieri! Lunedì 5 gennaio, dalle 16:30, il centro storico si riempirà di musica, sorrisi e della magia che solo le nostre Befane sanno portare Le Befane di Azzurri, Bombolo, Nottamb - facebook.com facebook