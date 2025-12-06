Forlì che brilla si accende la magia del Natale in piazza | grande festa nel lunedì dell' Immacolata
Conto alla rovescia per la grande festa dell'Immacolata. Lunedì piazza Saffi e tutto il centro storico si preparano nuovamente a trasformarsi nel cuore pulsante delle festività natalizie, con l’inaugurazione ufficiale di “Forlì che Brilla”, un appuntamento che unisce tradizione, musica e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
