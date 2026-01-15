Scafati Santocchio FdI | Bene il completamento del Polo scolastico ma no alla mistificazione politica del sindaco

Nel dibattito sul Polo scolastico di Scafati, Santocchio di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza dell’opera, evidenziando però la necessità di evitare interpretazioni distorte da parte del sindaco. La posizione del partito mira a mantenere un’analisi obiettiva dei fatti, riconoscendo l’utilità del progetto senza cadere in mistificazioni politiche. È essenziale distinguere tra valori strategici e comunicazioni che possano alterare la percezione pubblica.

Nel dibattito che si è riacceso nelle ultime ore sul cantiere del Polo scolastico di Scafati, Fratelli d’Italia interviene per riportare l’attenzione su una ricostruzione dei fatti aderente alla realtà amministrativa, pur riconoscendo il valore strategico dell’opera per la città. "Siamo profondamente soddisfatti - dichiara Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - che un’infrastruttura così importante stia finalmente giungendo a completamento. Il Polo Scolastico rappresenta una risposta concreta alle esigenze di studenti, famiglie e personale scolastico, ed è questo l’aspetto che oggi più conta per Scafati". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

