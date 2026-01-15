Nel dibattito sul cantiere del Polo scolastico di Scafati, Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza dell’opera, riconoscendone il valore strategico per la città. Tuttavia, Santocchio (FdI) invita a evitare mistificazioni politiche da parte del sindaco, ribadendo l’importanza di un’analisi basata sui fatti e sulla corretta ricostruzione degli eventi. La posizione mira a mantenere un dialogo costruttivo e rispettoso delle verità amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel dibattito che si è riacceso nelle ultime ore sul cantiere del Polo scolastico di Scafati, Fratelli d’Italia interviene per riportare l’attenzione su una ricostruzione dei fatti aderente alla realtà amministrativa, pur riconoscendo il valore strategico dell’opera per la città. «Siamo profondamente soddisfatti – dichiara Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – che un’infrastruttura così importante stia finalmente giungendo a completamento. Il Polo Scolastico rappresenta una risposta concreta alle esigenze di studenti, famiglie e personale scolastico, ed è questo l’aspetto che oggi più conta per Scafati». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Santocchio (FdI): "Bene il completamento del Polo scolastico, ma no alla mistificazione politica del sindaco"

