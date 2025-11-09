Legnano, 9 novembre 2025 – Incuria, degrado strutturale, cattiva manutenzione, problemi di accessibilità e anche un problema di sicurezza con furti e vandalismi. Sono questi i mali di cui soffrono i due cimiteri cittadini secondo i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e Lista civica Toia che, con una serie di interrogazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì, sulla scorta di alcuni fatti segnalati nei giorni di maggiore afflusso di queste strutture hanno deciso di chiederne conto all’Amministrazione comunale. Come detto le cinque interrogazioni riguardano sia il Cimitero Monumentale, sia il Cimitero Parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sporcizia, furti e dissesto: opposizione all’attacco sui cimiteri