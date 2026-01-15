Sanzioni per oltre diecimila euro in un ristorante della pescheria di Catania

Nella zona della pescheria di Catania, la polizia ha effettuato controlli mirati presso un ristorante, riscontrando irregolarità nelle autorizzazioni e nella sicurezza. Sono state emesse sanzioni per oltre diecimila euro, a seguito di verifiche sulla tracciabilità dei prodotti e sul rispetto delle norme vigenti. L’intervento fa parte di un’attività preventiva finalizzata a garantire la conformità delle attività commerciali nel rispetto delle normative, a tutela dei consumatori.

La task force coordinata dalla polizia, nei giorni scorsi, una nuova attività di controllo nei locali della zona della pescheria di Catania per verificare il possesso delle autorizzazioni previste per la vendita degli alimenti, la tracciabilità dei prodotti, le condizioni di sicurezza sul lavoro.

