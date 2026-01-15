Morte di un giudice Omaggio a Rocco Chinnici | il 18 gennaio presso il polo culturale di Sant' Agata li Battiati
Il 18 gennaio, presso il polo culturale di Sant'Agata li Battiati, si terrà un omaggio a Rocco Chinnici, figura chiave nella lotta antimafia. Attraverso una rappresentazione teatrale diretta da Nicola Costa, verrà ricordata la vita e l’eredità di questo giudice, pioniere nel contrasto alle organizzazioni criminali. Un’occasione per riflettere sull’importanza della legalità e del coraggio civile.
La vita e l'eredità di Rocco Chinnici, il giudice che rivoluzionò la lotta alla mafia creando il primo pool antimafia con Falcone e Borsellino, rivivono sul palco in una toccante riduzione teatrale con la regia di Nicola Costa. Il testo è stato scritto dal poliedrico Giovanni Coppola. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
