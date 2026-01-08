Eventi a Terni il Carnevale di San Valentino | Un intreccio inedito di romanticismo e allegria sentimento e spettacolo
A Terni si prepara un evento unico: il Carnevale di San Valentino, che unisce romanticismo e allegria. La locandina, condivisa sui social di Terni Città Futura e Michele Rossi, anticipa una manifestazione in programma nelle prossime settimane. Un’occasione per vivere un momento di festa e sentimento, in un contesto che promette di sorprendere e coinvolgere la comunità locale.
Una curiosa grafica che preannuncia un nuovo evento in programma nelle prossime settimane. Sulle pagine social dell’Associazione Terni Città Futura e di Michele Rossi infatti è stata pubblicata la locandina del Carnevale di San Valentino, con l’aggiunta di una ulteriore didascalia ‘Quest’anno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
