San Pio i primari a difesa dell’ospedale | Emergenze sempre garantite

I direttori di Dipartimento dell’Ospedale San Pio di Benevento hanno organizzato una conferenza stampa per spiegare le cause del sovraffollamento del Pronto Soccorso. L’obiettivo è rassicurare i cittadini sulla continuità delle emergenze garantite e illustrare le sfide affrontate dall’ospedale. In questo contesto, si è discusso delle misure adottate per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Tempo di lettura: 4 minuti I direttori di Dipartimento dell’ Ospedale San Pio di Benevento hanno tenuto una conferenza stampa nella sala convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie per chiarire alla cittadinanza le cause e la complessità del sovraffollamento del Pronto Soccorso. Assente, però, la manager dell’ospedale, Maria Morgante. L’incontro è servito anche a rispondere, seppur indirettamente, alle accuse che da tempo circolano sui social e alle critiche provenienti da alcuni primi cittadini che hanno messo in discussione il management aziendale. Al centro del dibattito, l’episodio – definito deprecabile – relativo a una paziente di un comune sannita che sarebbe rimasta per giorni su una barella in Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Pio, i primari a difesa dell’ospedale: “Emergenze sempre garantite” Leggi anche: Aorn San Pio, i Primari a sostegno della dg Morgante: “Strumentalizzazione o tessitura su fatti e dati” Leggi anche: Episodio di assistenza negata: “Emergenza dignità al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A.O. SAN PIO. I PRIMARI SCENDONO IN CAMPO A DIFESA DELLA DG. MORGANTE E DELL’OSPEDALE. DOMANI CONFERENZA STAMPA ALLE 10.30; Ospedale San Pio di Benevento, i Primari difendono la gestione e il Direttore Generale Maria Morgante. Domani la conferenza stampa; Ospedale ‘San Pio’, i primari fanno quadrato intorno a Morgante; Benevento, Floro Flores pensa di nuovo alla difesa a quattro. A.O. SAN PIO. I PRIMARI SCENDONO IN CAMPO A DIFESA DELLA DG. MORGANTE E DELL’OSPEDALE. DOMANI CONFERENZA STAMPA ALLE 10.30 - I Primari dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San Pio” di Benevento intervengono con fermezza a tutela dell’Azienda e del Direttore Generale Maria Morgante, in ri ... tvsette.net

Ospedale ‘San Pio’, i primari fanno quadrato intorno a Morgante - E’ quello portato dai primari del ‘Rummo’ alla manager Maria Morgante, schieratisi prontamente a difesa del direttore generale. ilsannioquotidiano.it

San Pio, i primari difendono l’ospedale e la dg Morgante: ‘Attacchi mediatici fuorvianti’ - I Primari dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San Pio” di Benevento intervengono con fermezza a tutela dell’Azienda e del Direttore Generale Maria Morgante, in ri ... ntr24.tv

La #sicurezza d’impresa entra nel 2026 con un cambio di paradigma che ha pochi precedenti. L' #AI è una dimensione del rischio e, allo stesso tempo, la leva primaria di difesa. Scopri di più nell’approfondimento di Marco Bavazzano, CEO #Axitea! x.com

La Cima del Monte Celva, punto di Osservazione e Difesa privilegiato Durante la Prima Guerra Mondiale, il Monte Celva rivestì un ruolo strategico di primaria importanza nel sistema >>Scopri le mie Guide su Amazon: https://amzlink.to/az0p6hrNWPtEC facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.