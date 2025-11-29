San Saturnino | storia culto e curiosità del santo del 29 novembre
San Saturnino: chi era?. San Saturnino, noto anche come Saturnino di Tolosa, è un santo cristiano celebrato il 29 novembre. È venerato principalmente in Francia e in Spagna, dove la sua vita e il suo martirio sono ricordati con grande devozione. Nato probabilmente nel III secolo, San Saturnino è considerato uno dei primi vescovi di Tolosa e un importante evangelizzatore della Gallia. Perché è diventato santo?. La leggenda narra che San Saturnino sia stato inviato da Roma per predicare il Vangelo nelle regioni della Gallia. La sua opera di evangelizzazione lo portò a Tolosa, dove divenne il primo vescovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
#fermatasansaturninovideo ? Come promesso e a grande richiesta, abbiamo iniziato a caricare sul canale Youtube della Direzione regionale Musei Sardegna i video delle conferenze "Fermata San Saturnino". Nel link che segue troverete la registrazione - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari celebra il Santo Patrono tra fede, storia e cultura - I festeggiamenti in onore del santo patrono di Cagliari chiudono il lungo pellegrinaggio di san Saturnino avvenuto in una tre giorni di cammino che ha raggiunto numerosi centri dell'isola grazie ... Segnala rainews.it
Lavori e incontri per valorizzare la Basilica di San Saturnino - Cagliari e la Basilica di San Saturnino al centro del ciclo di conferenze denominato "Fermata San Saturnino". Si legge su ansa.it
Senorbì, da Arixi prende il via il cammino di San Saturnino - La comunità di Arixi celebra San Saturnino, martire durante le persecuzioni volute da Diocleziano, venerato dalla Chiesa cattolica e patrono di Cagliari. msn.com scrive