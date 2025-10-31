San Quintino | il Santo del 31 ottobre e il suo culto nel mondo
Chi è San Quintino?. San Quintino è un martire cristiano vissuto nel III secolo, noto per la sua dedizione alla diffusione del Cristianesimo. Originario di Roma, decise di recarsi in Gallia per evangelizzare le popolazioni locali. La sua opera missionaria lo portò a Soissons, dove predicò con fervore e guadagnò numerosi convertiti. Tuttavia, la sua attività attirò l'attenzione delle autorità romane che lo arrestarono e lo sottoposero a torture per farlo rinunciare alla sua fede. Perché è diventato Santo?. San Quintino è stato canonizzato per la sua incrollabile fede e il suo martirio. Dopo essere stato arrestato, subì diverse torture, tra cui la mutilazione e l'essere gettato in una palude con un macigno legato al collo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
