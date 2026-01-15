San Leone il mare non aspetta e divora la costa | l’erosione finisce nel racconto della Rai

A San Leone, la spiaggia sotto viale delle Dune sta subendo un progressivo fenomeno di erosione, che da anni interessa la costa agrigentina. Le immagini documentano da vicino gli effetti di questo processo, offrendo un’istantanea concreta di una situazione in evoluzione. La Rai ha dedicato attenzione a questo fenomeno, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela del territorio e sull’importanza di interventi mirati.

