San Leone l' allarme di Mareamico | Il mare divora di nuovo la pista ciclabile
Il mare ha nuovamente aggredito la pista ciclabile del viale delle Dune a San Leone, minacciandone il crollo per l’ennesima volta. Le onde, spinte da forti mareggiate, hanno eroso la sabbia e intaccato la base della pista, lasciando crepe e cedimenti visibili lungo il tracciato.L’associazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
