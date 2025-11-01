San Leone l' allarme di Mareamico | Il mare divora di nuovo la pista ciclabile

Il mare ha nuovamente aggredito la pista ciclabile del viale delle Dune a San Leone, minacciandone il crollo per l'ennesima volta. Le onde, spinte da forti mareggiate, hanno eroso la sabbia e intaccato la base della pista, lasciando crepe e cedimenti visibili lungo il tracciato.L'associazione.

