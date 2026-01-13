Il mare divora la costa dell' Agrigentino | tutti gli errori commessi e gli interventi a casaccio fra Eraclea Minoa e Licata
L’erosione della costa tra Eraclea Minoa e Licata rappresenta un problema crescente per il territorio dell’Agrigentino. La perdita di arenile e le azioni non pianificate hanno contribuito a un progressivo degrado delle aree costiere, con impatti economici e ambientali significativi. È importante analizzare gli errori e gli interventi effettuati finora per individuare strategie efficaci di tutela e conservazione delle coste.
L’erosione costiera rappresenta un vero disastro per le nostre coste; infatti oltre a farci perdere chilometri di costa balneabile ed economicamente sfruttabile, ci costa milioni di euro per il suo ripristino. Le cause di questo fenomeno sono tutte riconducibili alle attività antropiche.E’ colpa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il mare divora la costa dell'Agrigentino: tutti gli errori commessi e gli interventi a casaccio fra Eraclea Minoa e Licata.
