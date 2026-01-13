Il mare divora la costa dell' Agrigentino | tutti gli errori commessi e gli interventi a casaccio fra Eraclea Minoa e Licata

L’erosione della costa tra Eraclea Minoa e Licata rappresenta un problema crescente per il territorio dell’Agrigentino. La perdita di arenile e le azioni non pianificate hanno contribuito a un progressivo degrado delle aree costiere, con impatti economici e ambientali significativi. È importante analizzare gli errori e gli interventi effettuati finora per individuare strategie efficaci di tutela e conservazione delle coste.

