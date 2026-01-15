La Salernitana annuncia l’ingaggio di Juan Ignacio Molina, attaccante argentino proveniente dal Siracusa, via Vis Pesaro. La società lo considera un’alternativa a Ferrari in attesa di conoscere lo stato di Inglese. L’arrivo di Molina rappresenta una scelta strategica per rinforzare il reparto offensivo e ampliare le opzioni disponibili in rosa.

La Salernitana ingaggia Molina. La Salernitana ha definito a sorpresa l’acquisto a titolo definitivo di Juan Ignacio Molina, attaccante argentino proveniente dal Siracusa via Vis Pesaro, club in cui era in prestito. Firmerà un biennale. Durante la prima parte della stagione con i siciliani, Molina ha collezionato 13 presenze, siglando 2 gol e fornendo 2 assist. L’attaccante firmerà un contratto biennale, entrando nel progetto granata come alternativa a Ferrari, in attesa del rientro di Roberto Inglese. Un colpo che fa intuire che il ds Faggiano punta ancora forte sull’ex attaccante di Chievo, Parma e Catania, il cui rientro non avverrà a stretto giro di posta per via di un infortunio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Salernitana, sorpresa Molina: sarà l'alternativa di Ferrari in attesa di Inglese, chi è

