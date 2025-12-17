Inglese sarà assente contro il Foggia la nota della Salernitana | Osserverà un periodo di riposo
Inglese sarà assente contro il Foggia, come comunicato dalla Salernitana, che ha deciso di farlo riposare dopo gli esami diagnostici. La risonanza magnetica ha evidenziato la necessità di un periodo di recupero, escludendolo dalla lista dei convocati per l’ultima gara del 2025. La decisione mira a tutelare la salute del giocatore e garantire un rientro in forma ottimale.
Inglese non ci sarà: salterà anche Salernitana-Foggia, ultima gara del 2025. Dopo gli esami diagnostici effettuati, cioè la risonanza magnetica al bacino e lombosacrale presso il centro polidiagnostico Check Up, tocca al club granata escluderlo definitivamente dalla lista dei convocati per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
