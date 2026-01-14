Chelsea nome a sorpresa per la trequarti! Giocava in Serie A…Chi potrebbe acquistare il club inglese
Il Chelsea, sotto la guida del nuovo tecnico Liam Rosenior, mira a rafforzare la trequarti con un acquisto proveniente dalla Serie A. Tra i nomi in orbita, spicca Lucas Paqueta del West Ham, che potrebbe rappresentare un intervento strategico per migliorare il centrocampo e puntare alla qualificazione in Champions League. Ecco le ultime novità sul possibile arrivo dei Blues e i dettagli sulle trattative in corso.
Chelsea, nome a sorpresa dopo l'addio di Maresca: sfiderà il Napoli al Maradona - Era nell'aria da tempo il possibile addio del tecnico italiano ai Blues, ed ora c'è il nome del possibile erede: si tratta di un tecnico inglese. msn.com
Sullo sfondo del mercato azzurro c'è anche un nome emerso già in estate: si tratta di #Sterling, fuori dai piani del Chelsea Sarebbe l'uomo giusto per rinforzare la batterie di esterni offensivi di Mister Conte x.com
STERLING, RITORNO DI FIAMMA Il Napoli ci pensa davvero. Fuori rosa al Chelsea, voglia di rilancio, contratto da risolvere. A 31 anni Sterling può diventare l’occasione di gennaio per Conte. Mercato, ambizioni e un nome che fa rumore. Tutti i dettagli facebook
