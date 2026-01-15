Sabotaggio tra Fratelli d’Italia a Rovigo? Gli adesivi del Pd che imbarazzano il partito

Recenti adesivi pubblicati a Rovigo hanno suscitato discussioni all’interno di Fratelli d’Italia, coinvolgendo anche il Partito Democratico. La vicenda, che vede protagonisti i politici Fabio Benetti e Mattia Moretto, evidenzia tensioni interne e tensioni politiche nella città. Un episodio che invita a riflettere sulle dinamiche di partito e sulle implicazioni di simboleggiare divergenze pubblicamente.

Di fratelli al veleno, il mondo è sempre stato pieno. Romolo e Remo. Caino e Abele. E con la F maiuscola? La versione veneta e politica della faccenda, oggi, vede protagonisti Fabio Benetti e Mattia Moretto. L'uno neoeletto in Consiglio regionale a Rovigo, in quota Fratelli d'Italia. L'altro, candidato per lo stesso partito, rimasto fuori per un soffio anche a causa di un'infamante – infamantissima, per l'estetica meloniana – campagna di sabotaggio: una sfilza di adesivi del Pd incollati sui suoi manifesti elettorali, che potrebbero aver confuso i cittadini. La clamorosa novità di questi giorni? Il povero Moretto ha sporto denuncia contro ignoti.

PNRR E BILANCIO: IL TENTATIVO DI SABOTAGGIO DI FRATELLI D’ITALIA. LA COMMISSARIA NON DIVENTI COMPLICE DI CASA BACHECA Bisogna fare chiarezza, numeri alla mano, per proteggere Santa Marinella dal fango che Baciu e Fantozzi stanno facebook

