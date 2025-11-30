Il sondaggio di Pagnoncelli | Fratelli d’Italia primo partito al 28% sale il Pd La Lega controsorpassa Forza Italia
Il sondaggio Ipsos con le intenzioni di voto: dopo le Regionali, il Partito democratico sale al 21,6%, quello di Salvini all’8,9% supera Forza Italia (8,6). M5S stabile al 13,5%, Avs al 6,3%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
