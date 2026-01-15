Sabato si celebra il Dì di Sant’Antonio Abate

Il Dì di Sant’Antonio Abate, celebrato sabato, è una ricorrenza che ha radici profonde nella tradizione religiosa e culturale di Pisa. Questo giorno offre l’occasione per riflettere sul significato storico e spirituale di Sant’Antonio Abate, figura venerata nel territorio. La ricorrenza, molto sentita nella comunità locale, rappresenta un momento di continuità tra passato e presente, mantenendo vivo il patrimonio culturale della città.

"Il Dì di Sant'Antonio Abate rappresenta un momento di passaggio profondamente radicato nella storia religiosa e culturale di Pisa ". Con queste parole l'assessore alle tradizioni della storia e dell'identità Filippo Bedini presenta l'appuntamento in programma sabato, ricorrenza legata al calendario del Gioco del Ponte. Secondo l'amministrazione comunale, la festa richiama da secoli l'idea di rinnovamento, con simboli come il fuoco, la benedizione degli animali e il ritorno della luce. A Pisa questo significato si è tradotto anche nel Gioco del Ponte, poiché proprio il 17 gennaio si svolgeva la Battagliaccia, rito preparatorio alla Battaglia Generale che apriva l'anno giocopontesco.

