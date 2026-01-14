A Veglie la comunità celebra il legame con Sant’Antonio Abate

A Veglie, la comunità rinnova il legame con Sant’Antonio Abate attraverso una tradizione consolidata. L’evento rappresenta un momento di identità e spiritualità, che coinvolge la comunità locale nel rispetto delle radici storiche e culturali. La celebrazione testimonia l’attaccamento alla propria storia e ai valori condivisi, rafforzando il senso di appartenenza e di continuità nel tempo.

