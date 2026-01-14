A Veglie la comunità celebra il legame con Sant’Antonio Abate
A Veglie, la comunità rinnova il legame con Sant’Antonio Abate attraverso una tradizione consolidata. L’evento rappresenta un momento di identità e spiritualità, che coinvolge la comunità locale nel rispetto delle radici storiche e culturali. La celebrazione testimonia l’attaccamento alla propria storia e ai valori condivisi, rafforzando il senso di appartenenza e di continuità nel tempo.
VEGLIE - La comunità di Veglie rinnova il proprio profondo e consolidato legame con Sant’Antonio Abate. Cuore simbolico della celebrazione è “Lu Fanoi”, il grande falò che richiama il senso di appartenenza comunitaria e il profondo legame con la tradizione agricola del territorio. La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
