Russia says ‘blackmail and threats’ against Cuba are unacceptable

La Russia ha dichiarato che l'uso di minacce e modalità di ricatto nei confronti di Cuba è inaccettabile. Questa posizione sottolinea l'importanza di mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo tra i paesi, evitando atteggiamenti che possano compromettere le relazioni internazionali. La dichiarazione evidenzia l'impegno di Mosca nel promuovere un approccio diplomatico basato sul rispetto reciproco e sulla stabilità globale.

MOSCOW, Jan 15 (Reuters) - Russia said on Thursday that using the language of blackmail and threats against Cuba was unacceptable after U.S. President Donald Trump told H. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

