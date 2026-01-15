Russia says ‘blackmail and threats’ against Cuba are unacceptable

La Russia ha dichiarato che l'uso di minacce e modalità di ricatto nei confronti di Cuba è inaccettabile. Questa posizione sottolinea l'importanza di mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo tra i paesi, evitando atteggiamenti che possano compromettere le relazioni internazionali. La dichiarazione evidenzia l'impegno di Mosca nel promuovere un approccio diplomatico basato sul rispetto reciproco e sulla stabilità globale.

