Russia’s Lavrov says the US is smashing the world around with its raid on Venezuela and threats to Iran
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha commentato che le azioni degli Stati Uniti, tra cui l’intervento in Venezuela e le minacce all’Iran, stanno contribuendo a indebolire e frammentare l’ordine internazionale. Lavrov ha sottolineato come tali strategie possano destabilizzare ulteriormente il contesto globale, evidenziando le tensioni attuali tra Mosca e Washington. Questa posizione si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni tra le potenze mondiali.
MOSCOW, Jan 14 (Reuters) - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on Wednesday that the United States was fragmenting the very international system which Washington . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede a Russia, Cina e Iran assistenza militare contro "imminenti raid" Usa, ma Trump frena: "Nessun attacco autorizzato"
Leggi anche: La Russia chiede il rilascio di Maduro. E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez
Russia reacts to U.S. military operation in Venezuela after Trump slams Putin
Guardate come diventano subito docili: Lavrov in risposta al sequestro da parte degli Stati Uniti della petroliera Marinera: “La Russia chiede che gli USA garantiscano un trattamento umano e dignitoso ai cittadini russi a bordo della nave e rispettino pienament x.com
Secondo quanto riportato dal canale statale Russia-24, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che droni ucraini avrebbero tentato di colpire la residenza del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod tra il 28 e il 29 dicembre. Le aut facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.