Russia’s Lavrov says the US is smashing the world around with its raid on Venezuela and threats to Iran

Da internazionale.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha commentato che le azioni degli Stati Uniti, tra cui l’intervento in Venezuela e le minacce all’Iran, stanno contribuendo a indebolire e frammentare l’ordine internazionale. Lavrov ha sottolineato come tali strategie possano destabilizzare ulteriormente il contesto globale, evidenziando le tensioni attuali tra Mosca e Washington. Questa posizione si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni tra le potenze mondiali.

MOSCOW, Jan 14 (Reuters) - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on Wednesday that the United States was fragmenting the very international system which Washington . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

russia8217s lavrov says the us is smashing the world around with its raid160on venezuela and threats to iran

© Internazionale.it - Russia’s Lavrov says the U.S. is smashing the world around with its raid on Venezuela and threats to Iran

Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede a Russia, Cina e Iran assistenza militare contro "imminenti raid" Usa, ma Trump frena: "Nessun attacco autorizzato"

Leggi anche: La Russia chiede il rilascio di Maduro. E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Russia reacts to U.S. military operation in Venezuela after Trump slams Putin

Video Russia reacts to U.S. military operation in Venezuela after Trump slams Putin

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.