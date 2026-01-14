Russia’s Lavrov says the US is smashing the world around with its raid on Venezuela and threats to Iran

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha commentato che le azioni degli Stati Uniti, tra cui l’intervento in Venezuela e le minacce all’Iran, stanno contribuendo a indebolire e frammentare l’ordine internazionale. Lavrov ha sottolineato come tali strategie possano destabilizzare ulteriormente il contesto globale, evidenziando le tensioni attuali tra Mosca e Washington. Questa posizione si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni tra le potenze mondiali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.