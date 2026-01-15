Russia Mosca espelle diplomatico britannico | accuse di spionaggio

La Russia ha deciso di espellere un diplomatico britannico, accusandolo di attività di spionaggio. Secondo il Servizio federale di sicurezza russo (FSB), il funzionario coinvolto avrebbe agito in favore dell’intelligence del Regno Unito. Questa decisione si inserisce nel quadro delle tensioni diplomatiche tra i due Paesi, evidenziando le complesse dinamiche di confronto e controllo tra Mosca e Londra.

La Russia ha ordinato a un diplomatico britannico di lasciare il Paese, accusandolo di spionaggio. Il Servizio federale di sicurezza russo, l'Fsb, sostiene che il membro dello staff dell'ambasciata del Regno Unito lavorasse per l'intelligence britannica. Non ha fornito prove dell'accusa. L'accreditamento del diplomatico è stato revocato e questi dovrà lasciare il Paese entro 2 settimane. L'incaricata d'affari britannica in Russia, Danae Dholakia, è stata convocata per ricevere la notifica. "Mosca non tollererà l'attività di agenti dei servizi segreti britannici non dichiarati in Russia", ha affermato il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che risponderà in modo analogo a qualsiasi azione intrapresa da Londra.

Russia Mosca espelle un diplomatico britannico accusandolo di spionaggio - La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico accusato di appartenere ai «servizi segreti» del Regno Unito, nel contesto delle crescenti tensioni con l'Occidente sulla guerra in Uc ... bluewin.ch

Rheinmetall consegna carri, il Regno Unito progetta un nuovo missile balistico e i 27 preparano un nuovo pacchetto di sanzioni. L’Europa, su spinta di Italia e Francia, prova ... - Rheinmetall consegna carri, il Regno Unito progetta un nuovo missile balistico e i 27 preparano un nuovo pacchetto di sanzioni ... linkiesta.it

Guerra Ucraina - Russia, le news. Media: “Witkoff e Kushner presto a Mosca per incontrare Putin” x.com

Per la #NATO Mosca è un pericolo reale e a lungo termine. Rutte: "La Russia resta la nostra minaccia più significativa. Ci mette alla prova con attacchi informatici ripetuti e altro ancora. E non è sola: lavora con Cina, Iran e Corea del Nord". facebook

