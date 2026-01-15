Russia | Mosca espelle diplomatico britannico accusato di spionaggio

La Russia ha comunicato l'espulsione di un diplomatico britannico, accusato di essere coinvolto nei servizi segreti del Regno Unito. L'episodio si inserisce nel quadro delle tensioni diplomatiche tra i due paesi, che continuano a influenzare i rapporti internazionali. La decisione riflette le recenti dinamiche di confronto e le questioni di sicurezza che coinvolgono Mosca e Londra.

Mosca, 15 gen. (AdnkronosAfp) - La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico con l'accusa di appartenere ai "servizi segreti" del Regno Unito. La responsabile degli affari britannici Danae Dholakia è stata convocata stamattina al ministero degli Esteri russo per essere informata della "revoca dell'accreditamento" di un diplomatico dell'ambasciata a causa di "informazioni ricevute sulla sua appartenenza ai servizi segreti", ha scritto la diplomazia russa in un comunicato, aggiungendo che la persona sospettata di spionaggio avrà due settimane di tempo per lasciare la Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Russia: Mosca espelle diplomatico britannico accusato di spionaggio Leggi anche: Scambio di detenuti tra Francia e Russia: Vinatier, accusato di spionaggio liberato in cambio del cestista Kasatkin Leggi anche: Ballando con le stelle britannico: ballerino accusato di stupro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Altra giravolta-Trump: è Zelensky e non Putin a rallentare l’accordo di pace; Russia: Mosca espelle diplomatico britannico accusato di spionaggio. Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con Putin - Gli inviati Usa Witkoff e Kushner pianificano una visita a Mosca per incontrare Putin, mentre la Russia continua a colpire infrastrutture critiche ... adnkronos.com

Trattative in stallo? Mosca: “Usa rispettino gli accordi”. Asset russi, l’indiscrezione di un diplomatico Ue: “Macron ha tradito Merz” - È il messaggio che arriva dal Cremlino mentre sono in corso a Miami le trattative sul piano di pace con ... quotidiano.net

Rheinmetall consegna carri, il Regno Unito progetta un nuovo missile balistico e i 27 preparano un nuovo pacchetto di sanzioni. L’Europa, su spinta di Italia e Francia, prova ... - Rheinmetall consegna carri, il Regno Unito progetta un nuovo missile balistico e i 27 preparano un nuovo pacchetto di sanzioni ... linkiesta.it

Guerra Ucraina - Russia, le news. Media: “Witkoff e Kushner presto a Mosca per incontrare Putin” x.com

Per la #NATO Mosca è un pericolo reale e a lungo termine. Rutte: "La Russia resta la nostra minaccia più significativa. Ci mette alla prova con attacchi informatici ripetuti e altro ancora. E non è sola: lavora con Cina, Iran e Corea del Nord". facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.