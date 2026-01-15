Liam Rosenior affronta una sfida importante nel guidare il Chelsea in un periodo difficile. Dopo una recente sconfitta contro l’Arsenal, il tecnico si impegna a mantenere la fiducia dei tifosi e a migliorare le prestazioni della squadra. La gestione del club richiede equilibrio e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le criticità e ricostruire una stabilità in un campionato complesso.

Liam Rosenior guida il Chelsea in un momento complesso, cercando di convincere i tifosi nonostante la recente sconfitta contro l’Arsenal. Voleva, o meglio vuole, essere un duro, giusto per citare una canzone famosa dell’ultimo anno. Scrive il Telegraph: “Liam Rosenior appare subito a suo agio come allenatore di una squadra di Premier League. Se esistesse una guida stilistica per i nuovi tecnici, probabilmente l’ha studiata attentamente fin dal suo arrivo al Chelsea. Forse ha anche la versione audiolibro e si addormenta ascoltando le dolci tonalità del narratore, Sean Dyche? Il calcio di questo paese un tempo era fatto di passione britannica, oggi è pasión, un’intensità iberica elegante che deve trasparire in ogni gesto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rosenior vuole fare il duro, ma guidare il Chelsea non è affatto facile (Telegraph)

Rosenior vuole sprigionare il potenziale senza limiti del Chelsea; Liam Rosenior: l’allenatore del Chelsea promette di avere successo e dice “non sono arrogante, sono bravo in quello che faccio” | Notizie di calcio.

Liam Rosenior: "Sono incoraggiato da quello che ho visto contro l'Arsenal". "Non sono contento di perdere, ma è un tassello fondamentale e capisco dove i giocatori devono migliorare". Le trattative tra Ousmane Dembélé e il PSG per un nuovo acc x.com

