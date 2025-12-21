La Juventus non si ferma batte la Roma e torna in corsa per la Champions

🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma, con il risultato di 2-1 all'Allianz Stadium. Con questo risultato, i bianconeri si avvicinano alla zona qualificazione in Champions League, ora a una sola lunghezza dai giallorossi. La squadra continua a dimostrare determinazione e ambizione nel prosieguo della stagione. La Juventus non si ferma, batte la Roma e torna in corsa per la Champions.

AGI - La  Juventus batte la Roma 2-1  all' Allianz Stadium  e si porta a  -1 dal quarto posto  occupato proprio dai  giallorossi. Sono le reti di  Conceição  (uscito per infortunio nella ripresa) e  Openda  a regalare continuità alla squadra di  Luciano Spalletti  dopo la bella  vittoria esterna sul Bologna. Non è un risultato qualunque per i  bianconeri, bensì un successo che aggiunge  autostima e fiducia. La  Roma  infatti si presentava a Torino con la  miglior difesa del campionato  (8 gol presi prima di stasera) e senza aver mai preso più di un gol a partita in  Serie A. La difesa inedita della Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

