La Juventus non si ferma batte la Roma e torna in corsa per la Champions

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma, con il risultato di 2-1 all'Allianz Stadium. Con questo risultato, i bianconeri si avvicinano alla zona qualificazione in Champions League, ora a una sola lunghezza dai giallorossi. La squadra continua a dimostrare determinazione e ambizione nel prosieguo della stagione. La Juventus non si ferma, batte la Roma e torna in corsa per la Champions.

AGI - La Juventus batte la Roma 2-1 all' Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi. Sono le reti di Conceição (uscito per infortunio nella ripresa) e Openda a regalare continuità alla squadra di Luciano Spalletti dopo la bella vittoria esterna sul Bologna. Non è un risultato qualunque per i bianconeri, bensì un successo che aggiunge autostima e fiducia. La Roma infatti si presentava a Torino con la miglior difesa del campionato (8 gol presi prima di stasera) e senza aver mai preso più di un gol a partita in Serie A. La difesa inedita della Roma. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Juventus non si ferma, batte la Roma e torna in corsa per la Champions Leggi anche: La Juventus Next Gen ferma la corsa del Forlì: galletti sconfitti di misura in trasferta Leggi anche: Napoli-Juventus, il Maradona si accende: sfida da vertigini per il primato e per la corsa Champions Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1; Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions; La Juve batte il Bologna: Cabal trascina i bianconeri verso l’Europa; Tutte le news sul calcio in. La Juventus batte la Roma e accorcia le distanze dalla zona Champions - 1 che resta dunque quarta a quota 30 mentre i bianconeri accorciano la distanza proprio dai giallorossi portandosi a 26 ed evitando dunque di restare invischiati nella. firenzeviola.it

Juventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell’intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d’esterno di Cambiaso; nella ri ... sport.sky.it

Juventus-Roma 2-1: video, gol e highlights - La Juventus trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e, dopo il Bologna, batte anche la Roma, che esce ancora sconfitta da uno scontro diretto. sport.sky.it

Juventus Women, Bonansea si ferma per infortunio: c'è lesione - facebook.com facebook

Vittoria pesantissima della Juventus, che trova 3 punti in casa del Bologna Ai bianconeri basta il colpo di testa di Cabal su assist di Yildiz. Poco dopo, Heggem ferma Openda lanciato a rete: il Bologna resta in 10 e non riesce più a ribaltare la situazione. Oltr x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.