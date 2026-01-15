Roma Malen è pronto | ufficialità attesa domani

Donyell Malen è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo il suo arrivo a Roma ieri, l’annuncio ufficiale è previsto per domani, salvo eventuali imprevisti. La società giallorossa sta completando le procedure necessarie per formalizzare il trasferimento dell’attaccante olandese, che si prepara così ad entrare nel progetto tecnico della squadra capitolina.

Il motivo è puramente procedurale. Restano da sistemare gli ultimi dettagli contrattuali, non chiudibili in serata. Per questo Malen oggi non ha svolto il primo allenamento in campo con i nuovi compagni. L'ufficialità è attesa domani, seguita dalla prima seduta agli ordini di Gian Piero Gasperini nel pomeriggio. Un percorso diverso rispetto a quello di Robinio Vaz, ufficializzato già ieri sera.

