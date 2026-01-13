Roma si appresta a definire l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa. I giallorossi stanno accelerando nelle ultime ore per portare a termine l’operazione e assicurarsi l’attaccante, evitando possibili inserimenti di altri club. L’accordo sembra vicino e domani potrebbe essere il momento chiave per la conclusione della trattativa.

Accelerata decisiva della Roma per Donyell Malen. In questi minuti i giallorossi stanno spingendo per chiudere l’operazione con l’ Aston Villa e mettere al sicuro l’affare da possibili inserimenti. La tabella di marcia è chiara: se non ci saranno intoppi, Malen è atteso domani a Roma per completare i passaggi finali. Tentativo respinto, invece, da parte della Juventus, che nelle scorse ore aveva provato a inserirsi senza successo. La Roma vuole chiudere ora. E lo sta facendo. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sprint Malen: atteso domani in città

