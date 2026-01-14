Una rapina si è verificata recentemente in una villa di Lonate Pozzolo, coinvolgendo Jonathan Rivolta, che si trovava in casa dopo il turno di notte. L’evento ha portato a una serie di episodi drammatici, tra cui una pugnalata, un ladro deceduto e il conseguente caos in ospedale. Di seguito i dettagli di quanto accaduto e le ricostruzioni di quanto successo in quella notte.

Lonate Pozzolo (Varese) – Stava dormendo dopo il turno di notte, J onathan Rivolta. Ha sentito suonare al citofono, ma non ha risposto. Quando si è alzato ha trovato due uomini in cucina. Un terzo, il palo, aspettava all’esterno. I rapinatori lo hanno aggredito prendendolo a pugni e facendogli sbattere la fronte violentemente contro lo stipite della porta. Il proprietario della villetta, 33 anni, stando alla versione fornita ai carabinieri, ha preso il pugnale da caccia di un kit di sopravvivenza da trekking e ha colpito uno dei ladri al fianco. La coppia di banditi a questo punto è scappata, lasciando una lunga scia di sangue dalla porta al cancello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate Pozzolo

Leggi anche: Lonate Pozzolo, ladro ucciso dal proprietario di una villa durante un furto: coltellata, fuga dei complici e caos all’ospedale

Leggi anche: Finisce in ospedale dopo la tentata rapina in villa: preso a pugni dal ladro col flessibile

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

OGNI COSA È ILLUMINATA di JONATHAN SAFRAN FOER Il libro (e lo scrittore) del cuore nei miei ultimi 20 anni. Inarrivabile, geniale, innovativo, difficile, sconvolgente. Ne hanno fatto un buon film, ma che segue solo uno dei registri del testo. Se voleste moll facebook