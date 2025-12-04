Riqualificazione con i milioni del Pnrr | esposto su presunte difformità dal progetto

Lecceprima.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Nel mezzo dell’estate avevano recapitato all’amministrazione comunale una sorta di avviso, che suonava più o meno così: “Fate ancora in tempo a correggere certe cose”.Quell’invito, tuttavia, deve essere rimasto inascoltato se nei giorni scorsi è stato presentato un vero e proprio esposto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

riqualificazione milioni pnrr espostoRiqualificazione della costa, sfumano i fondi Pnrr dai progetti Pinqua - Mozioni ed interrogazioni anche per interposta competenza nella Sala Luisi scoprendo atti amministrativi esistenti precedenti ... Secondo lameziainforma.it

riqualificazione milioni pnrr espostoPNRR, ultimo treno per i Comuni: 100 milioni in arrivo per modernizzare la PA - Il rilancio della Pubblica Amministrazione passa sempre di più dalla capacità degli Enti locali di rinnovarsi, adottare tecnologie adeguate e sviluppare ... Riporta leggioggi.it

Mic, 300 milioni dal Pnrr Cultura per parchi e giardini storici - Il ministero della Cultura ha approvato un investimento complessivo di 300 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale. Si legge su ansa.it

Il Pnrr milionario. Tocca a via Sbrilli: "Riqualificazione" - Proprio un altro cantiere finanziato dal piano nazionale di ripresa e resilienza entrerà nel vivo a ... Come scrive lanazione.it

Pnrr, rush finale sui cantieri : "Saranno ultimati entro i termini. Città rigenerata con 65 milioni" - Altri sei mesi per portare a compimento, nel rispetto dei tempi, tutti i cantieri delle opere finanziate dal Pnrr. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Pnrr, c’è la cabina di regia. Verificherà gli interventi. Riunioni una volta al mese - L’incontro, che si è svolto ieri, ha preso le mosse dai progetti della piscina olimpionica di Iolo e della nuova scuola ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Milioni Pnrr Esposto