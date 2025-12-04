Riqualificazione con i milioni del Pnrr | esposto su presunte difformità dal progetto

LECCE - Nel mezzo dell’estate avevano recapitato all’amministrazione comunale una sorta di avviso, che suonava più o meno così: “Fate ancora in tempo a correggere certe cose”.Quell’invito, tuttavia, deve essere rimasto inascoltato se nei giorni scorsi è stato presentato un vero e proprio esposto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

