Energie alternative e Meccatronica all' open day dell' istituto Marie Curie di Savignano
L'istituto Marie Curie di Savignano organizza un open day dedicato a energie alternative e meccatronica, offrendo alle famiglie delle future matricole l'opportunità di conoscere i programmi e le attività didattiche. L'evento fa parte delle giornate di orientamento dedicate agli studenti delle terze medie, con l'obiettivo di illustrare le possibilità di formazione e specializzazione offerte dalla scuola in settori innovativi e in crescita.
Continuano al Marie Curie di Savignano le giornate di orientamento rivolte alle famiglie degli studenti delle classi terze medie. Sabato 10 gennaio al plesso scolastico di via Togliatti 5, è stato il momento rivolto all’indirizzo Tecnico-tecnologico-energia. Protagonisti come sempre sono stati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: E' tempo di open day per l'indirizzo tecnico-tecnologico del Marie Curie, tra i 'ciceroni' anche gli ex studenti
