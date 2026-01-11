Energie alternative e Meccatronica all' open day dell' istituto Marie Curie di Savignano

L'istituto Marie Curie di Savignano organizza un open day dedicato a energie alternative e meccatronica, offrendo alle famiglie delle future matricole l'opportunità di conoscere i programmi e le attività didattiche. L'evento fa parte delle giornate di orientamento dedicate agli studenti delle terze medie, con l'obiettivo di illustrare le possibilità di formazione e specializzazione offerte dalla scuola in settori innovativi e in crescita.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.